Коммунальщики расчищают улицы Москвы после снегопада

Москва, 11 января. Коммунальные службы расчищают от снега дороги и дворы в Москве, сообщил заммэра российской столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

На улицы вышла снегоуборочная техника. Проводится сплошное механизированное прометание улично-дорожной сети. По словам чиновника, задействовано необходимое число уборочной техники.

Тротуары обрабатывают противогололедными материалами. Ранее МЧС России объявило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.

В Москве продолжается снегопад. Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в связи с усилением ветра до 17 метров в секунду.