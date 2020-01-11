Гидрометцентр объявил в Москве «желтый» уровень погодной опасности до 14 января

Москва, 11 января. «Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за гололедицы и ветра до 14 января, сообщили в Гидрометцентре России.

Предупреждение действует с 13.00 12 января до 13.00 14 января. В воскресенье в Москве будет облачная погода с прояснениями.

Днем ожидаются осадки в виде снега, на дорогах образуется гололедица. Ветер усилится до 17 метров в секунду, температура воздуха будет колебаться в пределах 0-2 градуса тепла.

11 января МЧС России объявило в столице экстренное предупреждение из-за снегопада.