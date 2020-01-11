Deutsche Welle включило «Путешествие в Рождество» в топ лучших фестивалей Европы

Москва, 11 января. Немецкое издание Deutsche Welle назвало «Путешествие в Рождество» одним из лучших новогодних фестивалей Европы, сообщила пресс-служба оргкомитета уличных мероприятий «Московские сезоны».

Среди лучших рождественских ярмарок по версии немецких СМИ — фестивали в Берлине, Вене, Гетеборге, Праге, Загребе, Страсбурге, Лондоне. Как пишет австралийский Vogue, Москва заняла третье место в списке городов, где стоит провести волшебные новогодние праздники.

Американский портал Talesbuzz написал о российской столице, как о лучшем городе для рождественских праздников. Британский The Telegraph также похвалил Москву за уют и праздничное настроение.

Но больше всего эмоций фестиваль «Путешествие в Рождество» вызвал у иностранных блогеров, пишет РИАМО.

Напомним, что на тематических площадках фестиваля в общей сложности побывали 20 млн человек, среди них многочисленные туристы из других стран мира. Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с растущей популярностью фестиваля продлил его до конца января.