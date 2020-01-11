МЧС объявило экстренное предупреждение из-за сильного снега в Подмосковье

Москва, 11 января. Сильный снег, гололедица ожидается в московском регионе в ближайшие часы, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

Водителей попросили отказаться от поездок на личном транспорте. Горожан предупредили о возможном нарушении электроснабжения.

Спасатели порекомендовали избегать шатких рекламных конструкций и сооружений повышенного риска, в том числе эстакад и мостов. Автомобилистам посоветовали не делать резких маневров во время езды, соблюдать ПДД.

Предупреждение действует до 18.00, пишет РИАМО. Ранее сообщалось, что в московском регионе столбики термометров в субботу опустятся до 2 градусов мороза.