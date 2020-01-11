В Сети опубликовали допремьерные фото нового Volkswagen Polo для России

Москва, 11 января. В Сети обнародовали фотографии нового Volkswagen Polo для России. Обнаружить предсерийный автомобиль удалось на московских дорогах.

Отмечается, что автомобильный концерн держал в секрете информацию о технических данных новой иномарки для России. Обнаруженный в Москве прототип частично укрыли камуфляжем, но сохранить интригу не удалось. Фотографии, на которых видно некоторые особенности новой машины, опубликовали в Сети.

Стоит отметить, что силуэт нового Polo похож на профиль седана Skoda Rapid. Передняя часть автомобиля повторяет линии Volkswagen Jetta. Появление новой иномарки на российском рынке запланировано на вторую половину 2020 года. Эксперты говорят, что Polo позаимствует у чешского автомобиля светодиодные задние фары, а также форму крыши и бамперов.

Под капот установят атмосферный двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 90 или 110 лошадиных сил. Кроме того, есть возможность увидеть турбированный TSI мощностью объемом 1,4 литра. Коробка передач будет автоматической или механической на шесть ступеней.

Отмечается, что в Volkswagen Polo 2020 увеличили долю высокопрочной стали в конструкции кузова. Вместительность багажника составит 521 литр, а объем бензобака станет меньше на три литра.

Публичный показ в России должны провести во второй воловине текущего года, но точной даты никто не назвал.

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