 Рекордное количество стекла собрали в Москве на переработку

Москва, 11 января. Рекордное количество стекла собрали и отправили на переработку в Москве за время новогодних праздников.

Среди всех отходов стекло составило более 57%, что в два раза выше среднемесячного показателя по региону. По данным регионального оператора «ЭкоЛайн», всего за восемь дней 2020 года собрали 19,75% пластика, 12,3% бумаги, 6,1% металла и 3,93% тетрапака.

В пресс-службе организации добавили, что если не собирать раздельный мусор, то переработать можно только 8%. Остальной мусор оказывается непригодным.

При раздельном сборе мусора на переработу отправляют порядка 35%, передает телеканал «360».

Напомним, что в конце 2019 года прошел опрос о раздельном мусоре. Большинство москвичей поддержали инициативу по раздельному сбору мусора. Это поможет реализации мусорной реформы и развитию сектора вторичного сырья.