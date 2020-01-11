Москвичей пригласили на концерт памяти Пьяццолы в Кафедральном соборе

Москва, 11 января. Концерт памяти Астора Пьяццолы пройдет в субботу в Евангелическо-лютеранском кафедральном соборе Петра и Павла в Москве.

Для гостей прозвучат шедевры аргентинского музыканта: элегический «Танец ангела», известные «Либертанго» и «Обливион». В концерте примут участие оркестр «Молодая Москва», гитарист Дмитрий Притула и органистка Ольга Кемова, пишет РИАМО.

Астор Пьяццола считается самым популярным композитором ХХ века. Он написал более 700 произведений, в том числе музыку ко многим фильмам.

Ранее сообщалось, что в субботу на ВДНХ проведут лекции и мастер-классы, посвященные Дню заповедника.

Столичные власти продлили фестиваль «Путешествие в Рождество» до 31 января.