Москва, 11 января. Мастер-классы, тематические лекции, кинопоказы и викторины, посвященные Дню заповедника, проведут на ВДНХ в субботу, сообщили в пресс-службе выставки.

Мероприятия были подготовлены совместно с Приокско-Террасным и Командорским заповедниками, а также парком «Лосиный остров». Москвичам расскажут о происхождении лосино-погонного острова, познакомят с историей парка.

Горожанам покажут документальный фильм о Приокском лесе, а также презентацию об особо охраняемых природных территориях. Профессиональные экскурсоводы напомнят, какие животные были включены в Красную книгу.

Ранее столичные власти пригласили москвичей посетить ВДНХ на новогодних каникулах. На выставке открылся огромный каток, который расположен рядом с фонтанами.

В Москве также продлили до конца января фестиваль «Путешествие в Рождество», праздничные площадки уже посетили более 20 млн человек.