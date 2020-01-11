Снег и небольшой мороз ожидается в Москве 11 января

Москва, 11 января. Облачная погода с небольшим снегом ожидается в московском регионе в субботу, пишут «Метеоновости».

Москва будет находиться в передней части циклона, максимальная температура воздуха составит 0 — 2 градуса мороза. В Московской области воздух прогреется до 2 градусов тепла.

Ветер подует с юго-востока со скоростью до 10 метров в секунду. Метеорологи добавляют, что содержание кислорода в воздухе снижено, атмосферное давление стабильно, пишет РИАМО.

Ранее синоптик Росгидромета Юрий Варакин объяснил аномально теплую зиму в этом году.