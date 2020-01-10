Снежный циклон из Дании накроет Москву

Москва, 10 января. Циклон из Дании принесет в московский регион сильный снегопад. Ожидается, что 11 января выпадет 6 сантиметров снега, пишут «Метеоновости».

Сначала осадки начнутся на территории Новой Москвы, затем снег придет в южные районы столицы. Синоптики обещают, что в течение суток в московском регионе сохранится отрицательная температура, снег не будет таять.

Высота снежного покрова к утру 12 января составит 7 сантиметров. Днем в воскресенье пойдет дождь, снег снова начнет таять, пишет РИАМО.

Ранее синоптик из Росгидромета Юрий Варакин объяснил, почему в этом году в России такая аномально теплая зима.