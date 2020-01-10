Северо-Восточную хорду в Москве построят в 2022 году

Москва, 10 января. Строительство Северо-Восточной хорды планируют завершить в 2022 году, сообщил замглавы департамента дорожного строительста Москвы Петр Аксенов.

Чиновник назвал строительство хорды сложным проектом по своей масштабности. Он добавил, что сейчас строят участок от Дмитровского до Ярославского шоссе.

Столичные власти считают, что возведение хорд — это важный этап дорожного строительства. С введением в эсксплуатацию новых участков за счет расширения дорог дорожная ситуация улучшается на 30%, пишет РИАМО.

В Москве также продолжается строительство новых станций метро. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что второй участок Некрасовской линии откроют в марте 2020 года.

В конце декабря 2019 года градоначальник открыл транспортное движение на участке трассы Марьино-Саларьево.