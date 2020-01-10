Москва обошла Дубай и Лос-Анджелес в рейтинге лучших городов мира

Москва, 10 января. Российская столица вошла в пятерку лучших городов мира для жизни по версии компании Resonance Consultancy.

Первое место присвоили Нью-Йорку, на втором месте оказался Лондон, за ним идут Париж и Токио. Москва обогнала Дубай, Сингапур, Барселону, Лос-Анджелес, Рим, отмечает «Вечерняя Москва».

По словам заммэра Москвы по экономической политике Владимира Ефимова, рейтинг 100 лучших городов мира составили по шести критериями.

Эксперты оценили уровень развития мегаполисов, климат, безопасность, городскую среду, культурный отдых, популярность в Сети, достопримечательности, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что Соль-Илецк в Оренбургской области включили в список самых посещаемых лечебных курортов страны.