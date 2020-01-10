Двух студентов МГИМО задержали за избиение сына Жванецкого в Москве

Москва, 10 января. Правоохранители задержали в Москве двух молодых людей по подозрению в нападении на сына сатирика Михаила Жванецкого, сообщил осведомленный источник.

Инцидент произошел на Рождество у ресторана грузинской кухни. По словам собеседника ТАСС, на 24-летнего Дмитрия Жванецкого напали неизвестные, нанесли побои и забрали часы, деньги.

Как пишет «Вечерняя Москва», сумму ущерба составила 13 тыс. рублей. Нападавшие учатся в МГИМО, они приехали в Москву из Казахстана.

Возбуждено уголовное дело, одного фигуранта задержали, второй находится под подпиской о невыезде, уточняет KP.Ru.

Ранее представитель сатирика Жванецкого подтвердил информацию о драке Дмитрия. Он назвал ее молодежной потасовкой. По некоторым данным, конфликт произошел из-за дамы.