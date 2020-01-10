Сервис каршеринга оштрафовал москвичку за фото другого человека с сигаретой

Москва, 10 января. Каршеринг «Делимобиль» оштрафовал москвичку Ксению на 5 тысяч рублей за курение в автомобиле. Девушка утверждает, что за рулем находился другой человек.

Горожанка арендовала машину 12 ноября, поездка продлилась всего 15 минут, счет за поездку составил до 90 рублей. При завершении аренды Ксении пришлось оплатить еще 5 тысяч рублей.

Девушка обратилась в службу поддержки за разъяснениями. Но ей ответили, что очевидцы прислали фото арендованного автомобиля, в котором Ксения якобы курит сигарету.

Москвичка заявила, что вообще не курит, и что на фото не она. Но деньги все равно списали с ее карты. При этом в каршеринге утверждают, что на присланном снимке именно Ксения.

Чтобы разобраться в ситуации, девушка обратилась в полицию, пишет KP.Ru.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина угнал автомобиль каршеринг и устроил ДТП.