Строительные леса помогли грабителю украсть 1,2 млн рублей из здания ТПП в Москве

Москва, 10 января. Топ-менеджер Торгово-промышленной палаты России(ТПП) на новогодних праздниках лишился ювелирных украшений и 12 тысяч евро.

9 января в полицию обратился сотрудник службы безопасности палаты. Он рассказал, что в период с 30 декабря по 9 января неизвестный проник в здание ТПП и вскрыл металлический сейф.

Материальный ущерб составил почти 1,2 млн рублей. Полиция выяснила, что злоумышленник забрался на пятый этаж здания по строительным лесам, отжал пластиковое окно и проник внутрь.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется расследование, пишет KP.Ru.

Ранее сообщалось, что неизвестные похитили из банкомата в Москве более семи миллионов рублей.