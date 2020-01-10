Чемпионат мира по холодцу пройдет в Подмосковье

Москва, 10 января. Гастрономический чемпионат мира по холодцу пройдет в Павловском Посаде в рамках фестиваля «Русский холодец» 26 января, сообщили власти города.

Москвичей и жителей Подмосковья пригласили на фестиваль, где будут готовить профессиональные повары и кулинары-любители. Праздничная программа состоится на территории музейно-выставочного комплекса «Княжий двов».

Для гостей праздника проведут конкурсы, мастер-классы, театрализованные представления. Фестиваль пройдет в Подмосковье в шестой раз.

Жюри конкурса будет оценивать работы в трех номинациях: на лучший холодец, студень и горчицу. Конкурсанты также представят лучшие рецепты на конкурс «Хреновая поляна» и «Студегрейка».

Как отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня», в 2018 году в Павловском Посаде приготовили самый большой холодец в мире. Его вес составил 263 кг.