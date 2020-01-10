Антициклон принесет в Москву теплую облачную погоду

Москва, 10 января. Облачная погода с небольшими осадками ожидается в столичном регионе в пятницу, температура воздуха составит 2 градуса тепла, пишут «Метеоновости».

Антициклон повлияет на погоду в Москве. Ветер подует с запада со скоростью до 8 метров в секунду, атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Погода в московском регионе может повлиять на самочувствие. У метеочуствительных людей нарушаются биоритмы, снижается иммунитет, ухудшается общее состояние.

В группе риска оказались люди с хроническими заболеваниями сердцечной системы, пишет РИАМО.