Собянин продлил фестиваль «Путешествие в Рождество» до конца января

Москва, 10 января. Фестиваль «Путешествие в Рождество» продлили до 31 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Накануне столичный градоначальник посетил новую площадку мероприятия, которая открылась в Гольяново. По словам Собянина, появилось много людей, которые хотят принять участие в фестивале.

На городских площадках «Путешествия в Рождество» побывали более 21 млн человек. Московский фестиваль является одним из самых масштабных новогодних событий в Европе.

Традиционно туристы едут в российскую столицу на новогодние праздники, чтобы своими глазами увидеть праздничные представления, концерты, пишет РИАМО.

Ранее столичные власти рассказали, что в феврале откроется развлекательный центр для детей и взрослых «Остров мечты». Он был полностью построен на средства инвесторов.