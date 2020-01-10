Московский зоопарк принимает в подарок ели и сосны для животных

Москва, 10 января. В Московском зоопарке принимают ели и сосны, которые не распродали перед Новым годом. Хвоя считается полезной пищей для травоядных животных.

Директор столичного зоопарка Светлана Акулова сообщила, что с каждым годом становится все больше предпринимателей, которые передают деревья зоосаду. С 1 января в зоопарк поступило 1,5 тысячи елей и сосен.

Хвою едят козлы, голубые бараны, азиатские слоны, капибары и альпака. В ней содержатся аномикислоты, витамин С и каротин. Эти вещества очень полезны для животных, пишет «Вечерняя Москва».

Напомним, что перед Новым годом в Московском зоопарке прошла акция. Москвичи и гости города приходили с подарками для животных, а взамен получали бесплатный билет.