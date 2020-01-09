Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве на старый Новый год

Москва, 9 января. Жителей и гостей российской столицы предупредили о небольшом снеге и нулевой температуре на старый Новый год. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Он отметила, что такая погода не свойственна для данного времени года.

«Старый Новый год мы будем встречать с небольшим снежком и температурой около нуля градусов», — рассказала синоптик.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде на 9 января. По его словам, первый рабочий день 2020 года будет снежным и дождливым для жителей Москвы и Подмосковья.