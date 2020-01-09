Синоптики предупредили москвичей о смене «крымской» зимы на европейскую

Москва, 9 января. «Крымская» зима в российской столице поэтапно сменится европейской. Об этом рассказал в четверг журналистам ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как отметил синоптик, в предстоящую неделю температурный фон будет очень мягким, что позволит сформироваться стабильному снежному покрову. Тишковец уточнил, что он составит до 12 сантиметров при норме в 20-25 сантиметров, сообщает РИА Новости.

Он также обратил внимание на то, что днем температура воздуха составит примерно ноль градусов, а ночью столбики термометров покажут минусовую температуру. По его словам, к воскресенью температура достигнет семи градусов ниже ноля.