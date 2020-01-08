В двух округах Москвы возведут новые поликлиники и подстанции скорой помощи

Москва, 8 января. Не менее десяти медицинских учреждений возведут в течение 3 лет в двух округах Москвы. Поликлиники и подстанции скорой помощи появятся в Троицком и Новомосковском округах. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что здания будут доступны для маломобильных пациентов.

«В перспективе в ТиНАО за счет столичного бюджета будет возведена половина из запланированных медучреждений», — сказал руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Он отметил, что штат всех медицинских учреждений будет укомплектован врачами всех основных специальностей. Станции и поликлиники будут оснащены современным оборудованием, лабораториями и физиотерапевтическими кабинетами, передает РИАМО.

На территории появятся системы видеонаблюдения, а прилегающую местность благоустроят и озеленят.

Ранее ФАН сообщал, что Федеральный фонд обязательного медицинского страхования вместе с территориальным фондом ОМС Московской области занимается созданием сервиса, благодаря которому можно будет обращаться за медицинской помощью без полиса ОМС.