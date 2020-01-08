К стенам посольства Украины в Москве несут цветы после авиакатастрофы в Тегеране

Москва, 8 января. Вслед за посольством Ирана траурные цветы появились у здания украинского посольства в Леонтьевском переулке в Москве. Жители столицы скорбят о погибших в авиакатастрофе в Тегеране.

Отмечается, что на борту рухнувшего самолета находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа и двое гражданских. Большая часть погибших — граждане Ирана.

Напомним, что Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января при взлете из тегеранского аэропорта. Крылатая машина рухнула в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы. Лайнер держал курс на Киев, на борту находилось 180 человек. Все погибли.

Ранее сообщалось, что жители России несут цветы к Генеральному консульству Украины в Санкт-Петербурге. Пользователи Сети считают, что жители России подают пример человечности и сострадания украинским «троллям», передает Царьград.