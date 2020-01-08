Москвичи выражают соболезнования у стен посольства Ирана после авиакатастрофы в Тегеране

Москва, 8 января. Москвичи несут цветы к посольству Ирана в столице после крушения украинского самолета.

Катастрофа произошла в среду, когда самолет компании «Международные авиалинии Украины» взлетал из аэропорта в Тегеране. Все находившиеся на борту 180 пассажиров и членов экипажа – погибли.

Отмечается, что, по предварительным данным, среди пассажиров злополучного рейса не было российских граждан, передает РИАМО.

«Первые траурные букеты появились у здания на Покровском бульваре еще в субботу, после убийства генерала Касема Сулеймани», — говорится в сообщении.

Уже утром у здания посольства стали появляться новые цветы в память о жертвах авиакатастрофы.

Ранее сообщалось, что украинский Boeing 737 потерпел крушение в Иране из-за возгорания двигателя. Заслуженный пилот России, член Комиссии при президенте по вопросам развития авиации общего назначения Юрий Сытник считает, что такое вполне могло произойти, передает Царьград.