Сын Жванецкого отметил Рождество дракой у ресторана в Москве

Москва, 8 января. Сына писателя-сатирика Михаила Жванецкого избили во время празднования Рождества у одного из ресторанов Москвы.

Инцидент произошел в рождественскую ночь недалеко от Парка Победы. Дмитрий Жванецкий вместе с друзьями отдыхал в ресторане. В какой-то момент завязался конфликт с компанией, отдыхавшей за соседним столиком. Выяснение отношений продолжилось на улице, где и произошла драка. Жванецкий с товарищем противостояли в неравном бою трем оппонентам. В итоге сын народного артиста и его друг попали в больницу, передает РИА Новости.

По словам Жванецкого, дебоширы не только избили их, но и пытались ограбить.

«Сначала мы вступились за девочку, потом на нас напали», — сказал Жванецкий-младший

Известно, что сын сатирика обратился в полицию с заявлением. По факту драки правоохранители ведут проверку.

Ранее сообщалось, что звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве.Как стало известно, актера избил ученик в его собственной квартире, передает Царьград.