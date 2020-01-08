Москвичей предупредили об ограничении движения на некоторых улицах с 9 января

Москва, 8 января. В Москве с 9 января ограничат движение транспорта в районе Бирюлево Восточное на три месяца. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Автомобилисты не смогут проехать по одной из полос на участке Загорьевской улицы от владения 2/1 до дома 2», — говорится в сообщении, передает РИАМО.

Маршрутные ограничения связаны с работами на инженерных сетях. Участок для проезда расширят за счет временной ликвидации парковок.

Кроме того, автомобилистам частично ограничат передвижения на Просторной улице. Одну из полос от дома 6 до дома 4 – закроют. Ограничительные правила будут действовать до конца апреля.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов пожаловался, что в российских мегаполисах сложилась нездоровая практика, когда автовладельцы оставляют машины на проезжей части вне мест разрешенной парковки, лишь включив сигналы аварийной остановки, передает Царьград.