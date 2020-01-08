Грабитель вынес 7 млн рублей из квартиры безработной москвички

Москва, 8 января. Злоумышленник украл 7 млн рублей из квартиры безработной москвички. Потерпевшая обратилась с заявлением о краже в правоохранительные органы.

По ее словам, неизвестный преступник с 26 декабря по 7 января похитил у нее деньги, украшения, ключи и документы на автомобиль Mercedes. Дорогую иномарку злоумышленник угнал с территории подземной парковки, передает РЕН ТВ.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что 31 декабря в деревне Горелово Московской области в одном из магазинов похититель украл у пенсионерки сумку, в которой находилось 10 млн рублей, передает Пятый канал.

Кроме того, в Москве злоумышленник угнал Rolls-Royce у 18-летнего владельца. Неизвестный достал водителя автомобиля из салона, сел за руль и уехал в неизвестном направлении, сообщает Газета.Ru.