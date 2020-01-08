Небольшой снег и облачность ожидаются в Москве и Подмосковье

Москва, 8 января. На территории Москвы и региона ожидается небольшой снег и преимущественно облачная погода в среду, 8 января. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

Облачность с кратковременными прояснениями ожидается днем, местами небольшие осадки в виде снега. Температура воздуха в столице от минус 1 до плюс 1 градуса, по области от минус 4 до плюс 1 градуса, передает РИАМО.

Скорость юго-западного ветра будет достигать 5-10 м/с. Атмосферное давление будет выше нормы, что неблагоприятно для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, у них возможны головные боли, боли в области сердца, шум в ушах.

Повышенная влажность воздуха может вызвать обострения у тех, кто страдает заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких.

«Рекомендуются небольшие дозированные прогулки на воздухе, скандинавская ходьба и дыхательная гимнастика, которые способствуют насыщению крови кислородом, нормализуют сосудистый тонус, улучшают общее состояние», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербург пришел долгожданный снег. Метель прошла в Северной столице в середине дня и исчезла. Синоптики считают, что виной всему — циклонический вихрь, передает Пятый канал.

Кроме того, по словам синоптиков, в настоящее время меняется климат и растет количество погодных аномалий в России, сообщает Газета.Ru.