Шоу «Дом-2» переедет в новые павильоны весной

Москва, 7 января. Российское реалити-шоу «Дом-2» может переехать в новые павильоны в апреле-мае 2020 года, сообщил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Столичные власти планируют, что после переезда съемочных площадок телешоу начнется строительство дороги Марьино — Саларьево. Жидкин добавил, что площадь павильонов «Дом-2» в ТиНАО увеличат на 60%.

Планируется, что трасса Марьино — Саларьево сделает поселки Марьино, Летово, Московский более доступными. Они будут связаны со станциями метро «Саларьево» и «Филатов Луг», пишет АГН «Москва».

Шоу «Дом-2» вышло в эфир телеканала ТНТ в 2004 году. Благодаря этому проекту стала известна Ольга Бузова, Ксения Бородина, Алена Водонаева.

Многие участники продолжают заниматься шоу-бизнесом после того, как покинули проект.

Ранее певица Ольга Бузова рассказала о том, что у нее была тяжелая юность. Она сообщила, что первый дорогой подарок ей сделала телеведущая Ксения Собчак.