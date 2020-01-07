Гидрометцентр предупредил москвичей о «желтом» уровне погодной опасности

Москва, 7 января. «Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за мокрого снега, сильного ветра и гололедицы, сообщил Гидрометцентр России.

Предупреждение действует с 21.00 8 января до 09.00 в Москве. Такой же уровень погодной опасности объявили в Ярославской, Владимирской, Тамбовской областях.

8 января в Москве будет стоять облачная погода, возможны осадки. На дорогах появится гололедица. Ночная температура воздуха составит 2 градуса мороза.

10 января в столице потеплеет до + 1 градуса.

Ранее сообщалось, что ночь на 7 января в Москве стала одной из самых теплых за последние двадцать лет.