Житель Подмосковья объяснил изнасилование девочки-подростка «самообороной»

Москва, 7 января. Полиция задержала в Московской области 23-летнего парня, который подозревается в изнасиловании 14-летней девочки.

Инцидент произошел днем 6 января в городе Пущино. Злоумышленник затащил подростка в поле и надругался, после чего попытался задушить, пишет Life.

По его словам, школьница была вооружена кухонным молотком. Свои действия он объяснил «самообороной». Пострадавшая сейчас находится в больнице, с ней работают психологи.

Ранее сообщалось, что таксист в Москве набросился на уснувшего в автомобиле парня и изнасиловал. Подобный инцидент произошел в начале декабря, тогда жертвой таксиста-насильника стала пассажирка.