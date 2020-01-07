Столичный транспорт перевез более 450 тысяч пассажиров в рождественскую ночь

Москва, 7 января. Более 450 тысяч пассажиров выбрали городской транспорт в рождественскую ночь, сообщается на Едином транспортном портале Москвы.

В ночь на 7 января столичный транспорт перевез на 6% пассажиров больше, чем годом ранее. В прошлом году метро, поездами МЦК и наземным транспортом воспользовались 425 тысяч человек.

Большинство москвичей и гостей города с 22.00 до 02.00 воспользовались метро, чтобы добраться до главных православных храмов, где состоялось богослужение.

В рождественскую ночь столичные власти продлили работу транспорта до 03.00, были запущены ночные маршруты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Рождеством Христовым. Он отметил, что в этот день каждому человеку хочется окружить близких любовью и теплом.