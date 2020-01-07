Власти Москвы рассказали, как изменилась столица в 2019 году

Москва, 7 января. Власти Москвы напомнили о знаковых стройках и реставрациях в 2019 году, список опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Лучшим объектом для водного спорта и отдыха можно назвать бассейн в «Лужниках». Он открылся 17 ноября, ежедневно бассейн может принимать до 10 тысяч человек.

В 2018-2019 годах проходила масштабная реставрация фонтанов на главной выставке страны. До 20 марта на ВДНХ рядом с фонтанами будет работать каток.

А на станции «Театральная» рабочие реконструировали пешеходный переход. Также был восстановлен советский кинотеатр «Ангара», который вошел в отдельную программу. Планируется привести в порядок еще около 40 культурно-досуговых объектов.

Столичные власти назвали большим достижением запуск первых двух Московских центральных диаметров и благоустройство территории рядом с платформами.

Ранее сообщалось, что в 2020 году на территории ТиНАО планируется построить большой торговый центр.