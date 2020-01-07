Восемь человек погибли при пожаре в подмосковной теплице

Москва, 7 января. Восемь человек стали жертвами пожара в деревне Нестерово Раменского округа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар произошел в 05.30 на территории тепличного комплекса, загорелись бытовки. Прибывшие на место ЧП пожарные локализовали возгорание в 06.05.

В тушении пожара были задействованы более 30 спасателей. По данным на 11.40, были найдены тела восьми погибших, один человек пострадал.

На месте происшествия находятся следственные органы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причину пожара.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в Ярославской области. Трое детей погибли.