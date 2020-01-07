Более 150 мастер-классов проводят на фестивале «Путешествие в Рождество» в Москве

Москва, 7 января. На окружных площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» ежедневно проводят более 150 бесплатных мастер-классов, сообщили в оргкомитете уличных мероприятий «Московские сезоны».

Опытные педагоги рассказывают, как приготовить рождественские угощения и обучают детей и взрослых интересным художественным техникам. В будние дни занятия проходят с 16.00 до 18.45, а в выходные — с 13.00 до 18.45.

Принять участие в мастер-классах можно на площади Славы, бульваре Дмитрия Донского, возле ТЦ «Метрополис» на Ленинградском шоссе и на других площадках.

Напомним, что фестиваль «Путешествие в Рождество» будет работать до 12 января. Он является самым масштабным фестивалем в Европе и традиционно привлекает сотни иностранных туристов.

Ранее сообщалось, что 7-8 января в Петербурге будет проходит фестиваль огня и света «Рождественская звезда», площадки которого расположатся на Васильевском острове и у Петропавловской крепости.