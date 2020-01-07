Ночь на Рождество в Москве стала одной из самых теплых за 20 лет

Москва, 7 января. Рождественская ночь в Москве стала одной из самых теплых за последние 20 лет, пишет портал «Метеовести».

Столбики термометров опустились до отметки 2,2 градуса мороза. Самой теплой с начала 21 века была рождественская ночь 2012 года. Минимальная температура воздуха составила 1,2 градуса тепла.

Синоптики отметили, что в 2017 году в Москве в ночь на 7 января стояли 30-градусные морозы. В ближайшие дни в российской столице похолодает до 5 градусов мороза.

Однако зима в столичном регионе на редкость теплая. Среднесуточная температура значительно превышает климатическую норму.