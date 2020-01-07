Московский врач рассказал россиянам, как заниматься спортом зимой

Москва, 7 января. Россиянам стоит выходить на пробежку зимой в термофуфайке и с фонариком на голове, рассказал заведующий организационно-методическим отделом по спортивной медицине столичного департамента здравоохранения Игорь Иусов.

Из-за сокращения светового дня заниматься спортом можно с фонариком. Зимой следует проконтролировать качество подошв обуви, чтобы они не скользили. Не переохладиться во время пробежки поможет термобелье.

«Как правило, термолеггинсов и термофуфайки с длинным рукавом под шорты и футболку достаточно», – сказал Иусов, его слова приводит АГН «Москва».

Московский врач также посоветовал пить воду и разминаться перед тренировкой. Он попросил воздержаться от занятий спортом во время болезни.

Чтобы поддержать иммуннитет, нужно регулярно бегать по утрам. Это также помогает справиться со стрессом и является эффективной профилактикой депрессии.

Тренировки на свежем воздухе снижает риск простудных заболеваний, поднимает уровень адреналина. Люди, которые активно занимаются спортом, чувствуют себя бодрыми, резюмировал Иусов.

Ранее врач из Московской области объяснила, почему опасно грызть сосульки и есть снег. По ее словам, все выхлопы и гарь от автомобилей оседает на снегу.