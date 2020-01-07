Рабочие в Москве полностью благоустроили 60 улиц и переулков в 2019 году

Москва, 7 января. Рабочие благоустроили 60 улиц, переулков, площадей и бульваров в 2019 году, говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Комплексное благоустройство прошло на улицах Рождественка и Ильинка, Чаплыгина и Остоженка с прилегающими к ним переулками. Общая площадь благоустроенных улиц составляет 334,2 га, а протяженность — 33,5 км.

В рамках программ «Моя улица» и «Мой район» в столице привели в порядок 410 улиц, положили 2,5 млн кв. м грантной плитки, установили 16 тысяч уличных фонарей. Одновременно ведется работа по озеленению благоустраиваемой территории.

Ранее сообщалось, что в поселении Московский до конца года построят большой торговый центр. Это необходимо для развития предпринимательства в ТиНАО.

Столичные власти также планируют построить в Новой Москве более 10 медицинских учреждений к 2022 году.