Новый торговый центр построят в ТиНАО до конца 2020 года

Москва, 7 января. Торговый центр «Столица» площадью около 12 тыс. кв. м откроется в ТиНАО до конца года, сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

ТЦ откроется в поселении Московский. По словам руководителя департамента, в ТиНАО объекты торговли представлены как в виде больших центров, так и на первых этажах новостроек.

Жидкин добавил, что в ЖК осталось только 6% свободных площадей под магазины и бутики. Остальные площади уже арендованы предпринимателями, пишет АГН «Москва».

Ранее власти Москвы сообщили, что в 2022 году в Академическом районе столицы сдадут в эксплуатацию жилой дом по программе реновации.