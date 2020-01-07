Электронная картотека павших в битве за Москву ополченцев появится к 9 мая

Москва, 7 января. Электронную картотеку ополченцев, павших в битве за Москву, создадут к маю 2020 года, сообщила методист столичного Центра патриотического воспитания Людмила Козлова.

В Сети реализуется проект «Народная летопись народного ополчения», который приурочен к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Его результатом станет сводная картотека всех, кто защищал российскую столицу и был захоронен как неизвестный. Битва за Москву началась 30 сентября 1941 года как оборонительная операция, которая впоследствии перешла в наступательную операцию.

Советские солдаты помешали планам Адольфа Гитлера захватить и уничтожить столицу. На полях сражения в Московской области был развеян миф о непобедимости немецко-фашистской армии.