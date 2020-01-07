Собянин поздравил москвичей с Рождеством

Москва, 7 января. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Рождеством Христовым, пожеланиями он поделился на странице «ВКонтакте».

Градоначальник отметил, что Рождество наполняет сердца людей светом и радостью. В этот день каждый стремится подарить близким любовь и доброту.

Собянин напомнил, что для москвичей подготовили большую праздничную программу, в том числе ярмарки, мастер-классы. Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы, за время новогодних каникул в столице пройдет более 270 мероприятий.

Накануне в Москве в 23 городских парках состоялись рождественские гуляния. Москвичам показали театрализованные представления, для детей устроили подвижные игры.