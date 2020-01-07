Вильфанд рассказал москвичам о приближающейся «неласковой» погоде

Москва, 7 января. Исполняющий обязанности главы Гидрометеорологического центра Российской Федерации Роман Вильфанд заявил, что погода по окончании новогодних и рождественских праздников будет «неласковой» в российской столице.

Как отметил синоптик, в предстоящую среду, 8 января, ожидается перемещение теплого фронта. Метеоролог указал на то, что сразу на следующий день скорость ветра увеличится до 12-17 метров в секунду.

«Начнем мы первый рабочий день в этом году при неласковой погоде. Температура будет выше нормы на 9 градусов», — передает РИА Новости слова Вильфанда.

Кроме того, по его словам, москвичи должны приготовиться к мокрому снегу и гололедице.

Ранее Вильфанд рассказал об аномально теплой погоде на территории всей Российской Федерации.