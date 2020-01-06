Депутат от КПРФ попыталась одурачить москвичей ложью о «дорогих» новогодних украшениях

Москва, 6 января. Коммунистка Екатерина Енгалычева, поддержанная программой «Умное голосование» Алексея Навального во время выборов в Мосгордуму, заявила о якобы слишком высоких расходах бюджета на празднование Нового года в Москве. При этом в своих расчетах она допустила серьезную ошибку, заявив, что столица истратила все средства только на украшения к празднику.

Выступая в эфире радиостанции «Эхо Москвы», Енгалычева заявила, что город потратил на украшения 1,5 миллиарда рублей, которые можно было бы использовать для повышения уровня жизни. Сами украшения она назвала «пластиковой фигней».

Стоит отметить, что Енгалычева оказалась неправа в своих расчетах. Указанную ею сумму город использовал не только для украшения, но и для организации всех новогодних мероприятий в столице. В частности, самой затратной статьей новогоднего бюджета стали катки – только на организацию пространства на ВДНХ было истрачено около 385 миллионов рублей. В то же время, расходы на организацию праздничных концертов, фестивалей и ярмарок в этом году сократились с 428 миллионов до 304 миллионов рублей. Визуальное оформление города, вопреки заявлению Енгалычевой, стоило около 562 миллионов рублей.

Информацию о новогоднем бюджете столицы выложили еще до праздничных мероприятий 1 января. Комментируя эти данные, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что реальные доходы Москвы за 2019 год увеличились.

«Москва абсолютно не потеряла в доходах, а, наоборот, увеличила после того, как из Москвы ушли крупные налогоплательщики, и по идее доходы Москвы должны были сократиться. Нет, они увеличились. Поэтому в пропорции субъект очень много зарабатывает, субъект действительно богатый», — подчеркнул Песков.

Федеральное агентство новостей ранее публиковало расследование, в котором подробно разбиралась деятельность Екатерины Енгалычевой. «Депутат от Навального» успела оказаться в десятке различных скандалов, среди которых были как политические провокации, так и ситуация со значительной задолженностью по оплате коммунальных услуг.