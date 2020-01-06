В Роскосмосе опровергли, что убитый в Подмосковье Хайкин был их сотрудником

Москва, 6 января. Убитый в Московской области Сергей Хайкин не является сотрудником Роскосмоса, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В поселке под Щелково были найдены два брата с огнестрельными раненями. СМИ назвали одного из них сотрудником Роскосмоса. В ГСУ СК по региону возбудили уголовное дело по факту убийства.

В госкорпорации отреагировали на эту информацию и добавили, что идет проверка, есть ли человек по фамилии Хайкин среди 200 тысяч сотрудников предприятий, которые входят в подведомственные структуры Роскосмоса, пишет РИА Новости.

Напомним, что речь идет о 36-летнем мужчине и его 31-летнем брате. Предположительно, погибших нашла их мать.