Сотрудник Роскосмоса и его брат найдены мертвыми в Подмосковье

Москва, 6 января. Тела двух мужчин нашли в квартире в подмосковном городе Лосино-Петровский, возбуждено уголовное дело об убийстве.

Инцидент произошел 5 января в поселке Биокомбинат. В квартире были найдены тела 36-летнего и 31-летнего мужчин.

Следователи города Щелково СК РФ по Московской области возбудили уголовное дело. По предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт. Младший брат убил старшего, а затем свел счеты с жизнью.

Криминалисты осмотрели место преступления, изъяв улики. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как передает Telegram-канал «112», погибшими могут быть сотрудник Роскосмоса Сергей Хайкин и его младший брат. Тела были найдены их матерью.