Рождественские гулянья начались в 23 парках Москвы

Москва, 6 января. Праздничную программу подгтовили в 23 парках столицы на Рождество, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичей и гостей города пригласили принять участие в интерактивном спектакле, расписать глазурью имбирный пряник, освоить азы игры на звоннице. Гулянья начались в 13.00 и завершатся в 19.00.

Рождественскую программу проведут в Бабушкинском парке, «Зарядье», Измайловском парке, парке Победы, саду имени Баумана, Парке Горького и на других площадках.

За праздничными гуляниями в Москве можно следить на портале «Окно в город».

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян с Рождеством Христовым. Он пожелал, чтобы люди обрели искренюю веру.