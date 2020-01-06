Московских бизнесменов научат маркетингу в социальных сетях

Москва, 6 января. Бизнесменов пригласили на открытый семинар по маркетингу в социальных сетях (SMM), сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Первый в 2020 году семинар состоится 9 января в центре «Мои документы» в ЦАО. Предпринимателей научат приемам эффективного продвижения бизнеса в социальных сетях.

По словам главы департамента предпринимательства Москвы Алексея Фурсина, SMM становится ядром многих маркетинговых стратегий. Люди, которые имеют такие навыки, получают преимущество.

Бизнесменам расскажут, как определить целевую аудиторию для своего продукта и как организовать рекламную кампанию. Опытные SMM-менеджеры поделятся секретами, как работать с клиентской базой конкурентов и как увеличить продажи.