Портал «Окно в город» покажет рождественские гуляния в Москве

Москва, 6 января. На портале «Окно в город» покажут рождественские гулянья 7 января, трансляция будет вестись с праздничных площадок Москвы.

Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы, горожане понаблюдают за празднованием на Тверской улице, Манежной и Тверской, Красной площадях, ВДНХ, в Парке Горького, «Сокольниках».

Москвичи увидят спортивные и ледовые шоу, театрализованные представления.

Ранее сообщалось, что в рождественскую ночь городской транспорт будет работать дольше обычного. Работу метро продлят до 02.00, наземного транспорта — до 03.00.

Во всех столичных храмах проведут праздничное богослужение, приуроченное к празднику православных христиан — Рождеству Христову.