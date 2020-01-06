Работу метро и наземного транспорта в Москве продлили в рождественскую ночь

Москва, 6 января. Работу метро, МЦК и наземного транспорта Москвы продлят в рождественскую ночь до 02.00, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

7 января православные христиане отмечают Рождество Христово. Это второй по значимости религиозный праздник после Пасхи. В рождественскую ночь во всех столичных храмах пройдет богослужение.

66 автобусных маршрутов в Москве будут работать до 03.00. Поезда Московских центральных диаметров будут ходить до 02.00, пишет РИАМО.

Ранее синоптики сообщили, что рождественские праздники пройдут при аномально теплой погоде. В столице температура воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.