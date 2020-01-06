Почти 4 млн книг выдали в Москве по единому читательскому билету в 2019 году

Москва, 6 января. Почти 4 млн книг выдали по единому читательскому билету в Москве в 2019 году, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Единый билет позволяет получать книги из разных библиотек без регистрации. Эта система заработала в 407 из 440 библиотек Москвы.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, единый читательский билет получили 320 тысяч человек. Документ оформляется за пять минут, читателю нужно предъявить паспорт.

А дети могут прийти в библиотеку в сопровождении законного представителя с паспортом, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Московской области реализуют проект библиотек на колесах. Автобусы с популярными книгами будут ездить по населенным пунктам Подмосковья.